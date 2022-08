La selecció masculina acaba 52a a l'Índia i la femenina finalitzà 99a

Actualitzada 10/08/2022 a les 07:44

Les seleccions nacionals van tancar la 44a Olimpíada d’escacs que s’ha celebrat a Chennai (Índia) amb una 52a posició pel que fa al combinat masculí, format per Lance Henderson, Jordi Fluvià, Òscar de la Riva, Josep Maria Ribera i Serni Ribera, i amb un 99è lloc per al femení, que s’estrenava en aquesta cita amb Andrea Henderson, Ariadna Real, Sílvia Puigdollers, Maria Galera i Jana de la Riva.La selecció masculina va tancar l’Olimpíada amb una victòria contra Corea del Sud per 2,5 a 1,5. Òscar de la Riva i Serni Rivera van guanyar les seves partides, Jordi Fluvià va signar taules i Josep Maria Ribera va perdre. Amb aquest triomf, Andorra va tancar les onze rondes de competició amb un total de 13 punts en 52a posició, quan l’equip arrencava el torneig amb el 58è millor rànquing dels 188 conjunts participants a l’Índia.De la seva banda, la selecció femenina va perdre per 4 a 0 contra Nova Zelanda a l’última ronda, ja que Ariadna de la Riva Sílvia Puigdollers, Maria Galera i Jana de la Riva no van poder imposar-se a les seves partides. L’equip tanca la primera participació a l’Olimpíada en 99è lloc amb 10 punts, en un torneig en què les noies capitanejades per Raül García arrencaven al lloc 102 del rànquing de 162 participants.