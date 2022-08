Actualitzada 10/08/2022 a les 06:57

L’equip d’handbol de l’FC Barcelona va arribar ahir a la tarda per realitzar l’estada de pretemporada. L’equip dirigit per Carlos Ortega estarà al país fins divendres, quan viatjarà a Lleida per disputar un amistós contra l’Osca. L’equip d’handbol serà el segon conjunt blaugrana que visita el país després del de futbol sala.