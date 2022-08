Jiménez no jugarà a Toronto per centrar-se en l'US Open

Tenia previst disputar el Masters 1.000 i participarà al WTA 125 de Vancouver

Vicky Jiménez Kasintseva no disputarà finalment el Masters 1.000 de Toronto, però sí que jugarà la propera setmana el torneig WTA 125 de Vancouver per preparar la fase prèvia de l’US Open, que arrencarà a partir del 23 d’agost. La tennista va explicar que “finalment vam decidir fer una setmana de vacances i crec que l’aturada m’ha anat molt bé”, i va afegir que “m’estic preparant per a la gira americana i en tinc moltes ganes, marxem demà al Canadà i jugarem a Vancouver”.



El principal objectiu d’aquesta gira, però, serà l’US Open, on Jiménez disputarà la prèvia a partir del