La Federació Andorrana de Tennis va realitzar ahir un homenatge a Vicky Jiménez Kasintseva després del triomf al Campionat d’Europa sub 18 celebrat fa unes setmanes a Suïssa. Després d’entrenar a AnyósPark, el president de la FAT, Gerard Blasi, amb la presència també del secretari d’Estat d’Esports, Justo Ruiz, va entregar a la jove tennista un quadre on l’esportista celebrava un punt.



Blasi va manifestar que “hem d’aprofitar quan és aquí, a Andorra, i tenint en compte que va anar a jugar l’Europeu quan no en tenia cap obligació és una cosa molt bonica per a Andorra, i a sobre representant