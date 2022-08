El Barça tanca l'estada de pretemporada d'Encamp

Actualitzada 09/08/2022 a les 07:15

La secció de futbol sala de l’FC Barcelona va posar ahir el punt final a l’estada de pretemporada que l’ha dut els últims dies a Encamp. El conjunt dirigit per Jesús Velasco va aprofitar l’últim dia per fer una sessió diferent, amb unes activitats programades amb els joves de la parròquia encampadana. Després va arribar la tradicional trobada amb els responsables comunals, ahir amb el cònsol menor- Jean Michel Rascagneres, i l’habitual intercanvi d’obsequis entre el comú i l’entitat blaugrana.Rascagneres va manifestar que “les estades esportives del Barça ens situen en una posició destacada com a destinació esportiva”. Des del club blaugrana, el tècnic, Jesús Velasco, va destacar que “Encamp és perfecte per començar la pretemporada per l’entorn, per les instal·lacions i pel clima”, mentre que el capità, Sergio Lozano, va afirmar que “entrenar aquí és un privilegi, i tant de bo puguem seguir venint durant molts més anys”.La següent secció blaugrana a realitzar una estada al país serà la d’handbol, des d’avui, i després vindran la d’hoquei, i el segon equip i el femení de bàsquet.