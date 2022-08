Campus de futbol per infants en risc d'exclusió

Actualitzada 09/08/2022 a les 13:11

La Federació Andorrana de Futbol (FAD) i la Creu Roja Andorrana impulsen el campus 'Tots marquem', el primer campus de futbol per a nens i nenes d'entre 6 i 12 anys amb risc d'exclusió. La primera edició, que va començar ahir i s'allargarà fins divendres, compta amb la participació d'una quinzena d'infants que gaudiran d'entrenaments de futbol, activitats lúdiques i educatives.La responsable de l'àrea social de la Creu Roja Andorrana, Anna Arias, ha explicat que "pretenem oferir més benestar a la gent jove i als infants, i la selecció ha vingut de la detecció que havíem fet de que hi ha moltes famílies que no podien oferir més lleure i oci als seus fills, i vam decidir que seria fantàstic poder engegar el primer campus solidari d'aquest tipus", i ha afegit que "tenim nois dels 6 als 12 anys,compartim valors amb la FAF com companyonia, solidaritat i compromís, i tractem de reforçar i treballar a diari aquests valors amb els joves".Per últim, Arias ha assenyalat que "a més del futbol, el campus es vertebra en altres eixos com la natura, els valors, gaudir d'altres activitats com piscina o anar a la muntanya". Des de la Federació Andorrana de Futbol, el director tècnic, Eloy Casals, "estem molt contents, des del primer moment que la Creu Roja ens va comentar la possibilitat de col·laborar en aquest campus, vam estar molt oberts a la iniciativa i a col·laborar amb ells", i ha destacat que "l'esport en sí i el futbol en concret són eines d'integració social, i crec que això ajudarà en el futur als joves".