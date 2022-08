Marin Maric és el pívot escollit pel MoraBanc

Actualitzada 08/08/2022 a les 06:55

El MoraBanc Andorra segueix perfilant la plantilla de cara a la propera temporada i ahir va anunciar el fitxatge de Marin Maric, el pivot escollit per Francesc Solana. Es tracta d’un jugador croat de 28 anys i 2,11 metres que l’any passat va jugar a les files del BC Larissa grec, on va aconseguir 5,1 punts, 6,9 rebots i 1,8 assistències de mitjana. Es tracta d’un jugador amb experiència al bàsquet europeu (ha jugat a equips com l’Ostende, l’Split o el Lietkabelis), té capacitat anotadora, intimidació i un joc dinàmic.El director general del MoraBanc Andorra, Francesc Solana, va manifestar que “estem parlant d’un jugador que pensem que pot tenir un gran impacte a la competició i que ens donarà punts, rebot, consistència i moltes solucions en el joc interior”, i va afegir que “a banda del seu talent individual, Maric té molt bona lectura del joc i pensem que pot ajudar a fer millors els seus companys”.Amb l’arribada de Maric, el MoraBanc té a vuit jugadors en plantilla, a més de Tyson Pérez, que es preveu que surti, i s’esperen quatre arribades més.