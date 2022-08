La Purito torna amb força

La marxa organitzada per l’exciclista resident Joaquim Rodríguez aplega 1.800 persones a la seva sisena edició

La Purito Andorra, marxa cicloturista impulsada per l’excorredor resident Joaquim Purito Rodríguez, va tornar ahir després de dos anys d’absència obligada per la Covid-19, i va fer-ho amb força, amb 1.800 persones que van exhaurir totes les inscripcions disponibles per aquesta reentré. Poc després de les 8.00 del matí, els gairebé 2.000 corredors van arrencar l’aventura des de la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, amb Purito Rodríguez i el corredor homenatjat en aquesta sisena edició de la prova, el basc Markel Irizar al capdavant.



Tot i la pluja intermitent, els corredors dels tres recorreguts (de 115 quilòmetres