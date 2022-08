L'FC Andorra s'afegeix a l'acord de LaLiga amb CVC

Actualitzada 08/08/2022 a les 13:51

L'FC Andorra s'ha afegit al projecte LaLiga Impulso, l'acord que la patronal del futbol amb el fons CVC que permetrà que el club rebi una injecció econòmica per contribuir a accelerar la seva professionalització i desenvolupament, "després d'un extens i profund estudi de les condicions de l'acord", segons ha explicat el club. Fruit d'aquest acord, l'entitat es garanteix un mínim de quatre milions d'euros (és la quantitat base que reben tots els clubs que pugen), i podria arribar fins els deu milions d'euros. Els fons que reben els clubs han de tenir un caràcter finalista, i s'han de destinar a la millora d'infraestructures en un 70%, a la inscripció de jugadors en un 15%, i a la reducció de deute en l'altre 15%. Els diners es reben per plaços, amb un 22% aquest agost, i un 16%, 25% i 25% durant els mesos de juny del 2023, 2024 i 2025.El president de l'FC Andorra, Ferran Vilaseca, ha manifestat que "ens ajudarà segur a la nostra ambició de crear l’ecosistema necessari per estabilitzar el club esportivament i estructural, en especial amb la creació de noves infraestructures", i ha afegit que "l'FC Andorra afronta amb il·lusió la seva entrada al futbol professional i LaLiga Impulso suposarà una ajuda essencial per desenvolupar el club i adaptar-se al següent nivell". A més dels tricolors, els altres tres equips ascendits a LaLiga Smartbank (Albacete BP, Real Racing i Villarreal B) han suscrit l'acord que fa que LaLiga Impulso compti ja amb un total de 40 clubs i 2 filials.