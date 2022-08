Homenatge de la federació a Vicky Jiménez per l'Europeu sub 18

Actualitzada 08/08/2022 a les 13:52

La Federació Andorrana de Tennis (FAT) ha realitzat avui un homenatge a Vicky Jiménez Kasintseva després del títol aconseguit a l'Europeu sub 18 a Suïssa fa unes setmanes. El president de la FAT, Gerard Blasi, ha entregat un quadre a la tennista a Anyós Park, on es troba entrenant després d'uns dies de descans. Blasi ha manifestat que "tenint en compte que va anar a jugar l'Europeu quan no tenia cap obligació, és una cosa molt bonica per Andorra i hem pensat que la federació havia de recolzar-la i donar-li tot el suport possible".Jiménez Kasintseva viatjarà dimecres cap a Vancouver (Canadà) on arrencarà la gira americana amb un torneig ITF 125, i posteriorment disputarà la fase prèvia de l'US Open. Aquesta setmana tenia previst participar al Màsters 1000 de Toronto, però finalment el seu equip va decidir renunciar-hi per prendre's uns dies de descans. La tennista ha explicat que "tinc moltes ganes de fer la gira, és el meu primer US Open professional, i estic amb ganes de competir" i ha agregat que "abans de l'Europeu no estava gaire bé, però em feia moltíssima il·lusió guanyar aquest torneig pel meu país, i estic molt contenta d'haver-ho pogut aconseguir".