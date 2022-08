Derrota per finalitzar la pretemporada (1-0)

L’FC Andorra va posar el punt final a la pretemporada amb una derrota ahir per 1-0 contra el Lleida Esportiu en el marc del Trofeu Emili Vicente, històric entrenador tant dels lleidatans com dels andorrans, que va morir el 2017 al Principat mentre practicava bicicleta quan era entrenador del conjunt tricolor. Els tricolors van dominar tot el matx, però un golàs de xilena de Chuli va decidir el partit.



El duel va seguir el guió previst d’inici amb l’FC Andorra dominant la pilota, i el Lleida Esportiu esperant al darrere la seva oportunitat per sortir a la contra. Bover va ser