Clevin Hannah s'acomiada del MoraBanc Andorra

Actualitzada 07/08/2022 a les 06:33

Clevin Hannah va acomiadar-se del MoraBanc Andorra a través de les xarxes socials. El base nord-americà amb passaport senegalès jugarà la propera temporada al Fuenlabrada, i en una carta a Instagram va manifestar que “no puc expressar amb paraules el que aquest club significa per a mi i la meva família”, i va afegir que “són tants records dels últims tres anys que guardarem per sempre!”. Per últim, el base va cloure: “gràcies a tots els seguidors, amics i famílies pel vostre amor i suport. Sempre considerarem la muntanya com a casa nostra! No puc esperar a veure el retorn a la Lliga ACB. Gràcies MoraBanc Andorra, Mai Por per sempre”.Clevin Hannah va vestir la samarreta tricolor durant tres temporades (per primer cop a la seva carrera va militar més d’un curs al mateix equip) i va disputar un total de 149 partits entre Lliga Endesa, Eurocup i Copa del Rei. En aquests duels va anotar un total de 1.791 punts, amb una mitjana de 12,1 per partit. A més, en aquests gairebé 150 partits, Hannah va repartir 574 assistències, 4 per partit, i va sumar 1.793 crèdits de valoració, 12 per matx.