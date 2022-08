Actualitzada 06/08/2022 a les 06:36

L’FC Andorra va perdre per 3 a 1 contra l’SD Osca en el sisè i penúltim partit de pretemporada. El duel no va arrencar del tot bé per als tricolors, que al primer minut van concedir una clara ocasió, i que abans d’arribar als cinc minuts ja perdien 1 a 0 després que Escriche culminés una ràpida sortida. Els homes d’Eder Sarabia van anar-se refent a poc a poc de la diana aragonesa, i David Martín va empatar el duel als 20 minuts després d’aprofitar un refús del porter local d’un xut de Riverola. El gol va esperonar els del Principat, que van anar agafant el ritme del partit i buscant el segon amb arribades d’Alti o Nieto, tot i que el duel va arribar 1 a 1 al descans.A la represa, van seguir sent els tricolors qui van dominar, tot i que el ritme va anar baixant, i Iván Gil va tenir l’1 a 2. El conjunt aragonès va refer-se i va tenir el gol amb una falta de Timor que va evitar Ratti, però a la sortida del córner posterior Florian va avançar-se a la defensa per fer el 2 a 1. I gairebé sense temps per refer-se, just tornar de la pausa d’hidratació, Joaquín Muñoz va aprofitar un refús del pal després d’un xut d’Escriche per fer el 3 a 1 que, tot i els intents per retallar distàncies, va acabar sent definitiu suposant la segona desfeta de l’FC Andorra aquest estiu.El conjunt tricolor posarà demà el punt final a la pretemporada amb el setè i últim partit amb una cita sempre especial, com és el Trofeu Emili Vicente contra el Lleida Esportiu a partir de les set de la tarda. Serà la quarta edició d’aquest trofeu que homenatja qui va ser tècnic de tots dos equips, i que va morir el 2017 mentre practicava bicicleta al país quan era entrenador de l’FC AndorraPel que fa al mercat, i concretament en el capítol de sortides, el CE Sabadell vol incorporar el davanter de l’FC Andorra Manu Nieto, segons va informar ahir Ràdio Sabadell. El davanter andalús va arribar aquest estiu a l’FC Andorra en propietat després d’haver estat cedit el curs passat des del Cadis B. Nieto va disputar 26 partits, 25 de lliga, sota les ordres d’Eder Sarabia durant la temporada 2021-2022, en un curs en què va marcar un total de quatre gols.