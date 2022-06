Riva descarta demanar un ajornament per als Jocs

Actualitzada 07/06/2022 a les 06:59

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, va assegurar que ara per ara no es planteja la possibilitat de demanar un ajornament en la celebració al país dels Jocs dels Petits Estats. Andorra acollirà el 2025 l’esperada cita però el perill de no poder celebrar l’atletisme a les pistes del Comunal Joan Samarra, per les obres que es poden fer al recinte, preocuparia. Riva va assenyalar que no s’ha valorat l’opció de demanar un ajornament. “La candidatura d’Andorra ha estat acceptada per al 2025 i, de moment, encara no hem identificat cap motiu per poder demanar un ajornament.” Per tant, la voluntat del ministeri d’Esports és continuar amb el calendari previst de cara a la celebració dels Jocs.