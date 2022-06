L'FC Andorra lluitarà fins al final per Marc Aguado

El migcampista pertany al Saragossa, amb qui encara té contracte

La situació de Marc Aguado i la negociació per aconseguir la seva continuïtat a l’equip és una de les carpetes, baixes i fitxatges a banda, que el director esportiu tricolor, Jaume Nogués, té sobre la taula. El migcampista, que ha disputat la segona temporada a l’FC Andorra com a cedit, encara té un any més de contracte amb el seu club, el Reial Saragossa, i el seu futur encara és una incògnita.



Aguado ha estat un dels futbolistes fixos en l’esquema d’Eder Sarabia, peça clau en la consecució de l’ascens a Segona Divisió A, i la seva continuïtat la té marcada