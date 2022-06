Andorra rep Moldàvia a l’Estadi Nacional, amb el record del gol de Marc Vales el 2019 i amb la voluntat d’estrenar-se

No acostuma a ser bona consellera en el món del futbol viure dels records. La selecció mai no ho ha fet però tenint en compte que, malauradament, els bon records encara són escollits, el gol de Marc Vales que va derrotar Moldàvia (1-0) en la darrera visita de l’esmentat combinat de l’est d’Europa –octubre del 2019– ha de ser el gran mirall per a l’enfrontament d’aquest vespre. Després de la derrota a Riga contra Letònia, Andorra afronta el primer partit a l’Estadi Nacional de la present edició de la Nations League amb la voluntat de corregir-se, sobretot les errades defensives,