La selecció femenina 3x3 no pot contra Luxemburg i cau als quarts de final

Actualitzada 06/06/2022 a les 06:52

La selecció femenina de 3x3 formada per Cristina Andrés, Clàudia Brunet, Clàudia Guri i Anna Mañà va caure eliminada a la segona fase de la FIBA Europe Cup Qualifier que es va dur a terme a Limassol (Xipre). Després d’accedir als quarts de final amb la victòria de dissabte contra Irlanda, les andorranes no van tenir ahir cap opció a l’encreuament de quarts de final i van perdre contra Luxemburg per 19 a 5. Les tricolors es van mostrar massa erràtiques i amb molt poc encert davant la superioritat de les rivals que, a més, van acabar segones després de perdre davant l’amfitriona Xipre. Clàudia Bunet, amb tres, i Cristina Andrés, amb dos, van signar els punts de les andorranes, que marxen de Limassol amb una victòria i dues derrotes en tres partits.