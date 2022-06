Andorra empata sense gols i suma el primer punt a la Nations League (0-0)

Actualitzada 06/06/2022 a les 22:45

La selecció ha empatat a zero contra Moldàvia a l'Estadi Nacional en un partit aspre, dur i molt treballat, corresponent a la segona jornada de la present edició de la Nations League. L'enfrontament ha tingut molt poques ocasions, molta lluita pel control del joc i, en alguns moments, un excessiu joc dur per part de l'equip moldau. El porter tricolor, Josep Gomes, ha resultat decisiu a l'hora d'assegurar el punt, amb un parell d'intervencions que oloraven a gol. Tot i que la selecció ha jugat tota la segona part amb un home més per expulsió d'Stina, a Andorra li ha costat filar jugades perilloses i, finalment, ha donat per bo l'empat en un partit on han hagut de marxar lesionats Marc Vales i Márcio Vieira. El proper compromís de la selecció serà divendres amb la visita de Liechtenstein a l'Estadi Nacional a les 20.45h