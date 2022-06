Òscar Casal, 17è a l'Skyrace de Hochkönig

Actualitzada 05/06/2022 a les 06:19

MAX PALMITJAVILA, ACABA SEGON A LA BERGA TRAIL

Max Palmitjavila va assolir el segon lloc en categoria absoluta a la Berga Trail que es va disputar ahir. Lea Anción, per part seva, va ser una altra dels atletes destacats dels joves seleccionats per la FAM i va acabar en quarta posició. Marc Celades va ser tercer en categoria júnior, Gerard Roge primer sub-21 i també van participar a Berga Marc Casanovas i David Roge.

Òscar Casal, amb una 17a posició general, va ser el primer andorrà a creuar la línia de meta en l’exigent Skyrace de Hochkönig, la segona prova internacional marcada dins el calendari de l’Equip Nacional de curses de muntanya. Casal va signar un temps final de 3h59’52” i la cursa, de 32,6 quilòmetres i 2.700 metres de desnivell positiu, se la va endur Damien Humbert amb un crono de 3h31’57”.La cita que va acollir la localitat austríaca de Maria Alm am Steinernen Meer i puntuable per a les Skyrace World Series, va comptar amb altres tres representants de l’equip nacional. Arnau Soldevila va arribar poc després que Casal i va entrar en 18a posició amb un temps de 4h04’20”, mentre que Carlos Fernández va ser el següent en completar el traçat en 19a posició i un temps final de 4h09’59”. Per la seva part, en categoria femenina, Ariadna Fenés, als darrers quilòmetres de la prova, es va perdre i no va poder completar la cursa, la qual era la seva segona experiència internacional. Un fet molt desafortunat perquè en el punt on es va perdre Fenés anava en la 7a posició general.El seleccionador Fabrizio Gravina va analitzar les actuacions dels andorrans i va explicar que “la cursa ha estat realment dura i ha complert amb les expectatives que portàvem, amb un traçat molt variat”. El tècnic va destacar que “estem molt contents amb l’actuació d’Òscar. Era la seva estrena enguany a la Copa del Món i volíem veure com responia. Ha estat davant amb els millors, gairebé tota la cursa”. Gravina va afegir que “Arnau [Soldevila] s’està consolidant com un esportista que respon molt bé a la Copa del Món, a Carlos [Fernández] també se l’ha de felicitar perquè està treballant molt bé per seguir competint amb l’elit i el tema d’Ariadna [Fenés] ha estat una veritable llàstima, perquè s’ha equivocat de camí quan només faltaven quatre quilòmetres i estava competint molt bé”.