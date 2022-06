La selecció femenina 3x3 buscarà les 'semis' a Xipre

Actualitzada 05/06/2022 a les 06:15

L’equip femení de 3x3 format per Cristina Andrés, Clàudia Brunet, Clàudia Guri i Anna Mañà va aconseguir una gran victòria davant Irlanda (13-15) en el segon partit de la fase de qualificació. Amb aquest triomf, aconseguit al temps suplementari, les andorranes lluitaran avui (13.55 h) contra Luxemburg per aconseguir un bitllet per a les semifinals. El primer partit de la fase, davant Kosovo, tot i estar molts minuts per davant, el van perdre (9-12). La selecció masculina no va tenir la mateixa sort i va perdre els seus tres partits. L’equip format per Bruno Bartolomé, Oriol Fernández, Jordi Fernández i Sergi Marín, tots jugadors del BC Encamp i que recentment es van proclamar campions de Catalunya, van caure contra l’Azerbaidjan (13-21), davant l’amfitriona Xipre (10-13) en un partit molt disputat i, finalment, van cedir contra Luxemburg 11-21.