La selecció es desinfla a la represa

El combinat sub-21 cedeix davant Kosovo en dos minuts terminals i encaixa un resultat massa dur

La selecció andorrana sub-21 segueix sense puntuar i va perdre a l’Estadi Nacional contra Kosovo en un partit on els nois d’Eloy Casals van encaixar un càstig massa dur (0-3). El darrer partit a casa de la fase de classificació per a l’Europeu de la categoria es presentava com una immillorable oportunitat per als tricolors a la recerca dels primers punts de la fase. A Pristina, els andorrans van ser capaços de competir fins al tram final i de demostrar que no eren inferiors al grup d’Albert Bunjaki. Ahir, però, Andorra es va sostenir fins a la represa, moment en