L'Andorra agafa com a lliçó la derrota amb el Racing

La plantilla de l’FC Andorra ha començat les vacances i el període per agafar aire i forces de cara al que es trobarà a la Segona Divisió A. No guanyar la final de Primera RFEF i ser superat àmpliament pel Racing de Santander no entela, evidentment, una temporada històrica però sí que pot servir d’avís a navegants. El tècnic tricolor, Eder Sarabia, així ho va reconèixer després del partit i va deixar clar que, a partir d’ara, tocarà cordar-se el cinturó perquè l’Andorra afrontarà molts partits d’aquest estil. “Sabíem quines eren les armes del Racing i hem pecat de passerells en moments determinats.” El tècnic va afegir que “la derrota ens servirà per aprendre. Ens hem de posar les piles ràpid perquè la pròxima temporada ja comença de seguida i ens trobarem, segur, molts partits com el del Racing”.