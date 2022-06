L'equip nacional comença a l'Skyrace de Hochkönig

Ho faran Òscar Casal, Ari Fenés, Arnau Soldevila i Carlos Fernández

La localitat austríaca de Maria Alm am Steinernen Meer acull avui l’Skyrace de Hochkönig, primera prova, la d’inici de temporada per a l’equip nacional de curses de muntanya. Òscar Casal, Arnau Soldevila, Carlos Fernández i Ariadna Fenés seran la representació de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) a la cita austríaca, de 32,6 quilòmetres i 2.700 metres de desnivell positiu.



Òscar Casal va comentar que afronta la competició “amb la motivació molt alta i amb moltes ganes de començar la temporada”. A més, el corredor de la FAM va afegir que “em trobo bé físicament, he entrenat bé però és una