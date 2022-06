No deixa de ser un premi gairebé anecdòtic, el de campió de la Primera RFEF, però encara no ha aparegut cap equip al qual li agradi perdre. En un partit amb l’electricitat justa i amb el to i la tensió competitiva agafades amb pinces, l’FC Andorra va caure justament contra un letal Racing de Santander (3-0) i es va quedar sense corona.



Va sortir amb folre l’Andorra, enfocant Parera en un parell d’accions, de Marc Aguado i de Carlos Martínez, però ràpidament les costures van indicar que no seria el dia. El Racing, tot i moure’s Pablo Torre certament desconnectat, presentava