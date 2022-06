L'últim ball, contra el Racing

Després d’assolir l’ascens a la Segona Divisió A, l’FC Andorra busca la cirereta del pastísDesprés d’assolir l’ascens a la Segona Divisió A, l’FC Andorra busca la cirereta del pastís

L’FC Andorra afronta aquesta nit (21.00 h) a A Malata, Ferrol, la final per definir el campió absolut de la Primera RFEF. Un partit, davant un històric com el Racing de Santander, que servirà per acomiadar la temporada, per dir adeu a la categoria i per mesurar les forces contra, potser, l’equip més potent de la categoria. Els càntabres, dirigits per l’ex del Cornellà Guillermo Fernández Romo, han dominat amb mà de ferro el grup 1 de Primera RFEF i van assolir l’ascens a la Segona Divisió A ja fa més d’un mes. La final es presenta, per tant, com