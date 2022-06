L'FC Andorra perd contra el Rácing i es queda sense títol de Primera RFEF (3-0)

Actualitzada 03/06/2022 a les 23:12

L'FC Andorra no ha pogut posar la cirereta al pastís i ha perdut a A Malata, al Ferrol, davant l'històric Rácing de Santander per 3 a 0. Amb el gran objectiu de l'ascens a la Segona Divisió A assolit, els dos equips han sortit amb decisió però amb la tensió competitiva justa i, davant d'aquest context, l'equip càntabre s'ha mostrat més solvent i eficaç davant la porteria contrària. Cedric, amb dos gols (23' i 62') i Soko, amb el gol definitiu al minut 86, han sentenciat un Andorra que no s'ha trobat còmode en cap moment i que no ha semblat tenir gaires opcions durant l'enfrontament. Amb la victòria, el Rácing es converteix en el primer campió de la història de la Primera RFEF.