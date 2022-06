Bon ritme d'inscripcions per a la Pujada d'Arinsal

Actualitzada 03/06/2022 a les 07:00

L’ACA Esportiva tancarà dijous 9 de juny el termini d’inscripció per a la Pujada d’Arinsal, quarta prova puntuable per al Campionat de França de muntanya de Segona Divisió i també per al campionat de la lliga automobilística Occitanie Méditerranée. Les inscripcions estan arribant a molt bon ritme, la qual cosa fa preveure una excel·lent llista de participants. Pel que fa als pilots andorrans, destaca la presència dels Joves Pilots de l’ACA Raül Ferré (Silver Car GTR Evo), Marc Solsona (Speed Car GTR Evo) i Marcel Muxella (Alpa 92 F-Renault), entre altres, tot i que la llista s'ampliarà de manera important al llarg de la setmana.