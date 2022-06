Andorra cau immerescudament a Letònia (3-0) en el primer partit de la Nations League

Actualitzada 03/06/2022 a les 20:13

La selecció andorrana no ha tret profit de la seva estrena en aquesta edició de la Nations League i ha perdut aquesta tarda a Riga davant Letònia per 3 a 0, en un partit on el marcador no ha reflectit, ni de bon tros, el que ha passat a la gespa del Daugava Stadium. L'equip de Koldo Álvarez de Eulate ha dominat absolutament el combinat letó en una primera part on els tricolors han tingut fins a sis ocasions de gol i han estavellat tres pilotes als pals. Letònia, en una de les poques arribades a l'àrea de Jose Gomes s'ha avançat al minut 8, amb un gol de cap d'Uldrikis i, tot i encaixar el gol, Andorra no s'ha descompost i ha seguit posant setge, sense sort, a la portería d'Steinbors. A la represa, la selecció no ha pogut tenir tanta presència en atac però ha arribat ben viva al tram final. El partit s'ha trencat al minut 80 quan el VAR ha validat el 2-0 signat també per Uldrikis, en clar fora de joc, i s'ha definit al 84 quan Ikaunieks ha fet el 3-0 de penal. Dilluns, Andorra rebrà a l'Estadi Nacional (20.45 h) a la selecció de Moldàvia en la segona jornada del grup 1 de la Lliga D de la Nations League.