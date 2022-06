Les seleccions afronten l'Europeu amb absències i equips joves

Tant el combinat masculí com el femení es desplaçaran a Belgrad sense alguns dels habituals

Les seleccions masculina i femenina de rugbi de set es desplacen aquest cap de setmana a Belgrad per disputar l’Europeu en la categoria Conferència 1. Tant els nois com les noies acudiran a aquesta cita amb equips molt joves, ja que hi ha diverses baixes per lesió, però el que podia semblar un aspecte negatiu es va valorar positivament per part de la federació pensant en el futur, ja que aquests campionats, i també els tornejos sub 19 i sub 18 que disputaran els joves a Foix aquest cap de setmana, han de servir per preparar els Jocs dels Petits