Els serveis del CTEO s'incorporen al programa ARA

Actualitzada 02/06/2022 a les 18:44

Els nous serveis que ofereix el Centre de Tecnificació Esportiva d'Ordino (CTEO) s'incorporen a les bases 2022-2023 de les beques esportives del programa d’Alt Rendiment d’Andorra (ARA) que fins ara només atorgaven una subvenció econòmica. Aquesta és una de les principals novetats d'enguany segons han presentat aquesta tarda la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, juntament amb el secretari d’Estat d’Esports, Justo Ruiz. “Donem un pas més, i a part de la dotació monetària per al desenvolupament de l’esportista, oferim uns serveis integrals i professionals que faciliten i maximitzen el rendiment de l’esportista, alhora que també rendibilitzen la inversió monetària”, ha ressaltat Ruiz.Així, els objectius del programa de beques continuen sent uns quants com potenciar l’esport d’elit al país, motivar els esportistes perquè aconsegueixin el seu màxim rendiment esportiu, promoure la continuïtat i constància de l’entrenament en l’esport escollit, incrementar la qualitat dels esportistes perquè puguin representar Andorra en les competicions de màxim nivell i obtenir resultats esportius destacats en competicions de màxim nivell.En aquest sentit, es defineixen diferents programes de beques per poder abastar les principals casuístiques concretes de cada esportista i fer l’acompanyament necessari en cada etapa de l’evolució esportiva. En aquest cas, es preveuen dues noves modalitats que fins ara no existien: Tecnificació ARA i Esports Col·lectius, segons destaca l'executiu en un comunicat. En aquesta línia, la primera de les modalitats va encarada a aquells esportistes de 14 a 24 anys que tenen potencial i projecció per entrar als programes de Joves Promeses o Promeses. La segona modalitat, està pensada pels esportistes a partir de 16 anys que formen part de la selecció nacional i que competeixen amb un equip d’alt nivell fora d’Andorra. Així, les dues noves modalitats permeten oferir a un nombre més gran d’esportistes els nous serveis del CTEO, sense necessitat d’incrementar la partida econòmica.Per això, s'han establert set programes en total, on s'inclouen els dos esmentats. L'esport-estudi enfocat a esportistes que compaginen l’activitat esportiva i l’acadèmica (batxillerat lliure, esport-estudi, universitat, etc.) amb projecció a Tecnificació ARA, Joves promeses i Promeses. El Tecnificació ARA (com a novetat) és per esportistes de 14 a 24 anys que tenen potencial i projecció per entrar als programes de Joves Promeses o Promeses. El d'esports col·lectius (també com a novetat) estarà enfocat a esportistes a partir de 16 anys que formen part de la selecció nacional i que competeixen amb un equip d’alt nivell fora d’Andorra. D'altra banda, el de Joves Promeses és per esportistes de 16 a 18 anys amb un gran potencial i una millora del seu nivell tècnic i competitiu. Promeses està enfocat a aquells esportistes de 18 a 26 anys que preparen la seva entrada en competicions de màxim nivell internacional a mitjà termini. Pre-elit és per esportistes a partir de 27 anys amb possibilitat d’arribar a l’elit a curt termini. I per últim, èlit està enfocat a esportistes majors d’edat d’alt nivell internacional amb dedicació exclusiva a l’activitat esportiva o que compaginen l’activitat esportiva amb la vida laboral.