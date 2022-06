Sortida en bici per celebrar l'ascens de l'FC Andorra

Actualitzada 01/06/2022 a les 18:00

Una quinzena de persones han participat en la sortida en bici organitzada per l'FC Andorra per celebrar el títol de lliga i l'ascens tricolor. Amb sortida des del Prat del Colat de la Massana, i arribada al mirador del Roc del Quer, el tècnic de l'equip, Eder Sarabia ha fet de mestre de cerimònies en un grupet que ha comptat també amb altres membres del cos tècnic com el segon entrenador Jon López, el responsable de lideratge i alt rendiment Javi Marigorta, o l'entrenador de porters, Borja Jiménez. A més, també hi han participat esportistes com el corredor de curses de muntanya, Pau Capell, Marc Bernaus o Mònica Bernaus.