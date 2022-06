Segon lloc del VPC femení a la Copa Sevens d'argent

Actualitzada 01/06/2022 a les 05:59

L’equip femení del VPC va finalitzar en segona posició a la Copa Sevens d’argent en la modalitat de rugbi de set. El campionat havia de comptar en un primer moment amb quatre equips, però la retirada del Cornellà a l’últim moment va fer canviar el format passant a disputar una lligueta de tots contra tots.Les tricolors van arrencar el campionat amb una derrota per 10 a 5 contra el GEiEG i a l’últim partit van imposar-se al conjunt local, l’Hospitalet, per 7 a 17. Les gironines van guanyar també l’Hospitalet i es van acabar enduent el títol de la Copa Sevens d’argent. A la Copa Sevens d’or la victòria va ser per al Barça en superar 0 a 27 el BUC a la final.Aquest torneig va servir a les jugadores del VPC per preparar la gran cita de rugbi de set d’aquest estiu, el Campionat d’Europa en la categoria Conference 1 que la selecció femenina, i també la masculina, disputarà el cap de setmana a Belgrad.