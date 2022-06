La federació organitza un torneig solidari de 'FIFA'

Actualitzada 01/06/2022 a les 06:02

La Federació Andorrana d’Handbol organitzarà un torneig solidari de FIFA22 de PlayStation5 diumenge 19 de juny a Encamp. El campionat es disputarà per parelles, el preu de la inscripció per persona serà de 15 euros i la recaptació anirà destinada a Aigua de Coco i l’ASDA (Associació per la Síndrome de Down d’Andorra).