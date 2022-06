Dos nedadors de la selecció japonesa es preparen al Pas de la Casa

Actualitzada 01/06/2022 a les 17:59

Els dos nedadors de la selecció japonesa, Reona Aoki i Yu Hanaguruma, estan utilitzant les instal·lacions de la piscina del Centre Esportiu del Pas de la Casa durant deu dies per afrontar el Campionat del Món de Budapest, que se celebrarà del 18 de juny al 3 de juliol, segons informa l'ens comunal encampadà en un comunicat. En el cas de la nedadora Aoki, l’entrenament també li servirà per encarar els Jocs Olímpics de París de 2024, després del seu debut a Tòkio 2020.El conseller d’Esports, Infància i Joventut, Xavier Fernàndez, ha rebut als diferents membres de la selecció i ha destacat que "aquest fet consolida l'aposta esportiva que fem des del comú i referma la qualitat de Vila Europea de l'Esport que presenta la parròquia". Així mateix, l'ens comunal destaca que Fernández ha afirmat que el comú té "previst rebre a altres grups perquè s’entrenin en les diferents instal·lacions esportives d’Encamp i del Pas de la Casa".Per la seva banda, l'entrenador dels nedadors, Norimasa Hirai, ha destacat que han dedicit venir a entrenar-se al Centre Esportiu del Pas de la Casa per l'altitud i la llargada de la piscina que tenen una eficàcia "més que demostrada". Yu Hanaguruma s’estrenarà per primera vegada en una competició de caire internacional amb el campionat de Budapest. La nedadora Aoki, en canvi, ha competit en nombroses competicions i l’any passat va participar en els Jocs Olímpics de Tòquio.