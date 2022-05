L'Aravell Golf Open by Crèdit Andorrà tindrà una àmplia presència forana

Actualitzada 31/05/2022 a les 06:41

L’Aravell Golf Open by Crèdit Andorrà comptarà amb una notòria presència de jugadors internacionals, a més d’un gruix important de golfistes catalans i andorrans, i repartirà 40.000 euros en premis. La cita impulsada per l’exjugador professional José Manuel Lara es realitzarà entre el 16 i el 18 de juny i formarà part del prestigiós circuit Aravell Golf & Country Club. Lara va manifestar que “comptarem amb els millors jugadors de l’Alps, els que arriben amb força al camp professional i nous valors locals que podran guanyar experiència a casa”, i Martí Alfonso, director de l’àrea Negoci Bancari Andorra de Crèdit Andorrà, va assenyalar que “amb esdeveniments així contribuïm a posicionar els Pirineus com a destí referent al turisme de golf”.