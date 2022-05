L'ACA presenta el seu equip d'esports electrònics

Actualitzada 31/05/2022 a les 13:32

L'Automòbil Club d'Andorra ha presentat aquest matí el seu equip d'esports electrònics, l'ACA eSports Team, format per quatre pilots: Miguel Marques, Kike Pisco, Helder Cerqueira i Nuno Pereira. L'escuderia ja està competint a la Lliga Espanyola d'Escuderies, i ja ha sumat dos podis en el que va de temporada. L'objectiu a llarg termini és poder aconseguir algun títol mundial en el futur. El secretari general de l'ACA, Toti Sasplugas, ha explicat que "aquest és un projecte estratègic molt important per a nosaltres, i és un projecte d'alt rendiment que busca aconseguir l'èxit esportiu, no és un entreteniment".L'escuderia compta amb Álvaro Otero com a coach esportiu, i dintre de l'estructura també hi ha un psicòleg, un oculista, o un preparador físic.