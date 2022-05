Actualitzada 31/05/2022 a les 06:44

La segona edició de l’Andorra Multisport Festival que organitzen el grup Ironman i el Govern tindrà gairebé el doble de participants que l’any passat, i passarà dels 1.819 de l’estrena als 3.338 que disputaran les diferents proves pel país entre el 24 de juny i el 3 de juliol. Una xifra que també gairebé es doblarà és la de l’impacte econòmic directe, i és que dels 3,2 milions del 2021, es passarà als 6,2 d’aquest any, gràcies, especialment, al fet que es preveuen uns 10.000 acompa­nyants, quan l’any passat van ser uns 6.000 en una edició que va estar marcada encara per la pandèmia.Durant la presentació celebrada ahir a la seu d’Andbank, i que va comptar amb la presència dels comuns d’Andorra la Vella, Ordino, Sant Julià de Lòria i la Massana com a col·laboradors de l’esdeveniment, el director regional per al sud d’Europa d’Ironman, Agustí Pérez, va explicar que el 70 per cent dels inscrits són nous, amb un 20 per cent de dones i un 80 per cent d’homes. A més, hi haurà la presència de participants de 31 nacionalitats, i més de 500 persones entre staff i voluntaris que ajudaran a desenvolupar la prova. El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, va manifestar que “és un projecte molt important per a nosaltres”, i va agregar que “les proves d’Andorra són considerades les més dures en l’àmbit internacional, ens ho vam marcar com un repte al principi, i segur que enguany ens superarem respecte als traçats”. Més enllà de les proves que tindran com a seu diverses de les parròquies, l’epicentre seguirà sent el Parc Central d’Andorra la Vella, on s’instal·larà un petit estadi amb pantalles gegants per poder veure el desenvolupament de les proves.L’Andorra Multisport Festival s’andorranitza de cara a aquesta segona edició, i espera fer-ho més en el futur, tal com va expressar Agustí Pérez. El director regional per al sud d’Europa d’Ironman va assenyalar que “vam prometre generar negoci i tenim unes 30 empreses del país que treballen amb nosaltres”. A més, va confessar que s’ha traslladat la seu regional del sud d’Europa a Andorra. Per últim, Pérez va destacar que “Ironman es pren molt seriosament aquest aterratge i aquest esdeveniment únic al món”, i va cloure que “intentem adaptar-nos més nosaltres al país i veure com podem fer que els esdeveniments encaixin millor”.24-26 de juny Andorra la Vella150 inscritsLa prova de ciclisme en ruta comptarà amb tres etapes i un total de 300 quilòmetres amb 8.380 metres de desnivell positiu entre els tres dies. Els participants coronaran ports com Envalira, els Cortals d’Encamp, Beixalís, Arcalís, Cabús o la Gallina. L’inici i final serà al Parc Central de la capital.24-26 de juny Ordino1.800 inscritsLa principal novetat arriba amb la unió de la Trail 100 Andorra amb UTMB (Ultra Trail del Montblanc), que farà créixer exponencialment el nombre de participants de 800 a 1.800. Amb epicentre a la plaça Major d’Ordino, hi haurà quatre curses de 105, 50, 21 i 7,5 quilòmetres.29 juny-2 juliol La Massana560 inscritsLa Massana serà sent l’epicentre de la BTT al país amb aquesta cursa per equips que viurà quatre jornades (un pròleg i tres etapes) de duresa amb un total de 170 quilòmetres i 5.260 metres de desnivell. La plaça de les Fontetes massanenca serà l’escenari de les sortides i arribades.3 de juliol Andorra la Vella800 inscritsLa prova reina de l’Andorra Multisport Festival tindrà 1,9 quilòmetres de natació al llac d’Engolasters, 90 quilòmetres en bici amb un doble ascens al coll d’Ordino, i 21 quilòmetres de cursa a peu per la capital fins arribar a la línia de meta, situada al Parc Central d’Andorra la Vella.