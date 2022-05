Vicky Jiménez reacciona i es classifica per a la segona ronda

Actualitzada 30/05/2022 a les 06:38

Vicky Jiménez Kasintseva va classificar-se per a la segona ronda del Roland Garros júnior després de superar la txeca Tereza Valentona en tres sets (7-6, 2-6 i 0-6). La tennista andorrana va tenir una reacció esplèndida després de cedir la primera mànega per 7-6 i no va donar cap opció a la seva rival per remuntar el partit. Jiménez se citarà ara amb la canadenca Annabelle Xu, que es va desfer de la francesa Astrid Lew Yan Foon.Jiménez va començar el partit incòmoda, amb problemes per trobar el seu joc, però va saber imposar-se amb solvència després amb els 2-6 i 0-6 com a parcials, traient-se així l’espina de l’eliminació a París en el quadre absolut fa unes setmanes. Demà Vicky, cap de sèrie número tres del torneig, haurà de competir en la segona ronda davant Xu. En la categoria de dobles, l’andorrana també competirà demà i ho farà formant parella amb la francesa Mathilde Ngijol-Carre. En aquest primer partit es veuran les cares amb la parella belga formada per Hanne Vandewinkel i Diana Shnaider.