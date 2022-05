Presència internacional a l'Aravell Golf Open by Crèdit Andorrà

Presentació del torneig Aravell Golf Open by Crèdit Andorrà

Actualitzada 30/05/2022 a les 19:25

L'Aravell Golf Open by Crèdit Andorrà es disputarà del 16 al 18 de juny a l'Aravell Golf & Country Club. El torneig, que pertany a l'Alps Tour, comptarà amb presència internacional així com amb jugadors andorrans, i repartirà 40.000 euros amb premis, segons s'informa en nota de premsa.Es tracta de la primera presència d'un torneig professional europeu en el recorregut d'Aravell. que estrenarà la temporada de competicions d'Alps. "Aravell espera amb il·lusió el torneig després d'haver fet un esforç per tenir-lo al nivell que exigeix ​​una competició professional”, afegeix Antonio Rodríguez, president Institucional d'Aravell Golf & Country Club.