Naiara Liñán, medalla de bronze al campionat d'Espanya sub 21

Actualitzada 30/05/2022 a les 06:37

Naiara Liñán va aconseguir la medalla de bronze al Campionat d’Espanya sub-21 de taekwondo que s’ha disputat a Almería. Liñán va guanyar el primer combat en la categoria de -49 kg davant l’andalusa Sara Núñez per 6 a 3 i en el segon es va desfer de la manxega Daniela Furriol per 7 a 8. Arribada a les semifinals, l’andorrana va haver de fer front a la gran favorita, la madrilenya Adriana Cerezo, plata als Jocs Olímpics de Tòquio (no va ser or pels pèls) i una de les millors d’Europa. Liñán no va tenir cap opció i va ser superada en dos assalts i un marcador incontestable de 2 a 22 a favor de Cerezo. L’andorrana, de 17 anys, competia formant part de la selecció catalana i es va penjar el bronze per segona edició consecutiva.