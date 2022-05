L'Andorra Multisport Festival tindrà 6,2 milions de retorn

Actualitzada 30/05/2022 a les 18:08

La segona edició de l'Andorra Multisport Festival sumarà gairebé el doble de participants que l'any passat, ja que hi ha 3.338 inscrits, mentre que l'any passat va haver-hi 1.819. A més, dels 6.000 acompanyants del 2021, en una edició marcada encara per la pandèmia, la previsió és que enguany se superin els 10.000. Això farà que hi hagi un retorn econòmic directe de 6,2 milions d'euros pel país. En total seran quatre proves (a més del triatló d'hivern que va fer-se a Sant Julià de Lòria) entre el 24 de juny i el 3 de juliol amb la BTT, la bicicleta en ruta, les curses de muntanya i el triatló com a protagonistes.El ministre de Presidència, Jordi Gallardo, ha manifestat durant la presentació de la prova realitzada a la seu d'Andbank que "és un projecte molt important per nosaltres", i ha afegit que "les proves d'Andorra són considerades com a les més dures a nivell internacional, ens ho vam marcar com un repte al principi, i segur que enguany ens superarem respecte als traçats". Des de l'organització, el responsable d'Ironman pel sud d'Europa, Agustí Pérez, ha destacat que "Ironman es pren molt seriosament aquest esdeveniment i aquest aterratge a Andorra, hi creiem, i volem continuar creixent junts", i ha agregat que "intentarem adaptar-nos més nosaltres al país, i veure com podem fer que els esdeveniments encaixin millor".L'Andorra Multisport Festival està organitzat pel Grup Ironman conjuntament amb Andorra Business, Andorra Turisme i Govern, i compta amb la col·laboració dels comuns d'Ordino, Andorra la Vella, la Massana i Sant Julià de Lòria.