Jiménez, a punt per al Roland Garros

Vicky Jiménez Kasintseva afronta amb energia i ganes la seva participació en el Roland Garros júnior. Després d’haver caigut a la prèvia del torneig sènior, la jove tenista va viatjar divendres a la tarda cap a París per disputar el campionat de la seva edat (encara té 16 anys).Jiménez Kasintseva va estar entrenant durant tota la setmana al país, i va manifestar abans de marxar cap a la capital gala que “estic molt bé, vinc de l’últim torneig a Roland Garros també on la cosa no va acabar com jo volia, i això d’ara és una mica com una segona