El MoraBanc Andorra arrencarà la LEB Or el 7 d'octubre

Actualitzada 29/05/2022 a les 06:29

El MoraBanc Andorra arrencarà la lliga LEB Or el proper 7 d’octubre, segons el calendari que va aprovar ahir la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB) durant la seva assemblea general ordinària. També es va donar llum verda al sistema de competició, que serà igual que enguany, amb una lliga de 18 equips on el primer puja directament a l’ACB. Del segon al novè disputaran el play-off amb una primera ronda al millor de cinc partits, i una semifinal i final en format de final four en una seu única.Segons el calendari, la lliga regular acabarà el 19 de maig, del 25 al 9 de juny seran els play-off, i el 17 i 18 de juny es farà la final four. Pel que fa a la Copa Princesa d’Astúries, està programada per al 10 i 11 de febrer.