Atlètic Escaldes i UE Extremenya busquen el títol i anar a Europa

Actualitzada 29/05/2022 a les 06:30

Atlètic Club d’Escaldes i Unió Esportiva Extremenya disputen aquesta tarda (17.00 hores, Estadi Nacional) la final de la Copa Constitució Protectvall, en un duel on, més enllà del títol, els dos conjunts buscaran la classificació europea per disputar la Conference League, en la que seria la primera participació de qualsevol dels dos equips en un torneig continental.Sobre el paper, el conjunt escaldenc arriba com a favorit, ja que es troba en una categoria superior i va eliminar la UE Santa Coloma i l’Inter Escaldes, però l’Extremenya ha realitzat un gran torneig després d’eliminar dos equips de la Lliga Multisegur Assegurances, el Carroi als quarts de final, i la UE Engordany a les semifinals a la tanda de penals (a vuitens va quedar exempt). El tècnic de l’Atlètic Escaldes, Albert Gómez, va manifestar que “l’equip arriba amb moltes ganes, anar a Europa és l’objectiu de la temporada i estem amb ganes de treure-ho endavant”. De la seva banda, el tècnic de l’Extremenya, Lluís Blanco, va assenyalar que “sabem que són superiors a nosaltres perquè ells són gairebé professionals i nosaltres amateurs, però intentarem donar la cara”, i va agregar que “segur que hi haurà una motivació extra i anirem a lluitar-ho tot”.