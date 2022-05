UndercoverLab serà 'partner' tecnològic del MoraBanc

Actualitzada 28/05/2022 a les 06:34

El MoraBanc Andorra i UndercoverLab van ampliar el seu acord de patrocini una temporada més i l’empresa es convertirà en el partner tecnològic oficial de l’entitat tricolor. UndercoverLab tindrà presència als diferents suports publicitaris, seguirà donant nom a l’equip cadet de l’entitat i s’implicarà en matèria tecnològica amb el club, sent un eix fonamental en el desenvolupament tricolor en aquest aspecte.El president del MoraBanc Andorra, Gorka Aixàs, va manifestar que “la renovació és una clara mostra que els patrocinadors volen seguir apostant per nosaltres”, mentre que el propietari d’UndercoverLab, Josep Rivas, va assenyalar que “és el moment de seguir al costat del club, només així sumarem tots plegats”. L’acord és per a una temporada.