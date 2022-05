Riva confia en l'acord VPC-FCA

La ministra d’Esports espera l’entesa entre el rugbi i el futbol en la problemàtica de l’ús de l’Estadi Nacional

La negociació per l’ús de l’Estadi Nacional segueix el seu curs i tots els actors semblen conscients de quina pot ser la millor solució. L’ascens de l’FC Andorra a Segona Divisió A i el canvi de superfície, obligatòria i sense cap moratòria, per gespa natural fa inviable la cohabitació entre el futbol i el rugbi.



La ministra d’Esports, Sílvia Riva, es va mostrar ahir confiada que l’FC Andorra i el VPC arribin a una entesa beneficiosa per a totes les parts. “No tenim més novetats, ahir [per dijous] el director esportiu de l’Andorra va dir que la línia segueix sent la