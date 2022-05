L'FC Andorra cau en el tràmit contra el Linense (3-1)

Actualitzada 28/05/2022 a les 20:27

L'FC Andorra ha tancat la lliga de Primera RFEF amb una derrota 3-1 contra la Balompédica Linense en un duel en què els tricolors no s'hi jugaven res, i on els locals necessitaven puntuar a la recerca de la permanència. Abans del partit, la Balona ha fet el passadís de campió als homes d'Eder Sarabia com a reconeixement per la seva temporada i el seu ascens.Ja des de l'inici s'ha notat que els andalusos es jugaven la vida, i ho han pogut demostrar situant-se 2-0 en tot just 23 minuts de joc gràcies als gols de Leandro i Coulibaly. Tot i no tenir res en joc, els tricolors no s'han deixat anar ni molt menys, i han pogut retallar diferències just abans del descans gràcies a David Martín, que ha aprofitat un refús per fer el 2-1. A la represa, el duel ha seguit un guió similar, però Jesús Muñoz ha sentenciat el partit amb el 3-1 al minut 70 de partit.Els tricolors tanquen així una lliga espectacular en primera posició amb 71 punts en 38 partits disputats amb 21 victòries, 8 empats i 9 derrotes i amb l'ascens directe a la Segona Divisió, i divendres vinent a les 21.00 hores (en seu a Galícia encara per determinar) posaran el punt i final a aquesta temporada espectacular amb la final de campions de la Primera RFEF contra el Racing de Santander.