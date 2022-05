Doria, a 'semis' en canoa, i Pellicer, a fora per lesió

Mònica Doria va classificar-se ahir per a les semifinals de l’Europeu de piragüisme de Liptovsky Mikulas (Eslovàquia) en la modalitat de canoa, mentre que Laura Pellicer no va poder competir en aquesta modalitat per lesió.



En el cas de Doria, va aconseguir la classificació per la via ràpida, i és que va ser tercera a la primera de les mànegues amb un temps de 108”97 i va poder entrar directament a la semifinal de demà sense passar per la segona de les baixades. Després de la classificació, Doria va manifestar que “avui he aconseguit fer una bona baixada que m’ha permès