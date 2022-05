Cardelús pateix una caiguda que li impedirà córrer a Mugello

Actualitzada 28/05/2022 a les 06:39

Xavi Cardelús no podrà córrer el Gran Premi d’Itàlia de motociclisme en la categoria de MotoE després de la caiguda que va patir ahir durant la jornada de qualificació i que li va provocar abrasions als dos últims dits del peu dret, i també afectacions als tendons. El pilot va viatjar ahir mateix cap a Barcelona, on avui es determinarà si ha de tornar a passar pel quiròfan. És la segona lesió del corredor aquest curs després de la fractura que va patir a la mà.Cardelús havia estat tretzè a la qualificació a Mugello (Itàlia), però no podrà participar a cap de les dues curses que hi havia previstes per avui i demà.