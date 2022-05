Riva espera un acord entre FC Andorra i VPC pel canvi de gespa

Actualitzada 27/05/2022 a les 14:06

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, ha manifestat aquest matí que espera un acord entre l'FC Andorra i el VPC pel canvi de gespa de l'Estadi Nacional. La titular d'Esports ha declarat durant una visita al Centre de Tecnificació d'Ordino que "no tenim més novetats, ahir el director esportiu va dir que la línia segueix sent la mateixa perquè tothom pugui disposar d'un espai i estem esperant a veure com va la coordinació entre entitats", i ha afegit que "l'acord el que ha de fer és que pugui fer-se un canvi de superfície a l'Estadi Nacional si es produeix, perquè la moratòria feia possible seguir amb les condicions, i suposo que el fet aquest és el que ara els ocupa més temps. No tenim notícies que diguin el contrari, i suposo que properament tindrem més notícies al respecte".Riva ha volgut destacar també el paper de l'FC Andorra i el VPC al llarg d'aquesta temporada perquè "s'ha fet una bona feina en aquest any que semblava difícil l'encaix, però les dues entitats s'han d'atribuir un mèrit, han col·laborat, han treballat i jo crec que la mateixa dinàmica és la que ha de seguir ara, i hem d'esperar aquest temps que acabi fent possible els encaixos d'espai que ells mateixos determinin".